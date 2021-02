Fabio Fazio | ecco perché non va in onda domenica

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Programma di successo del fine settimana della Rai, Che tempo che fa subisce uno stop inaspettato: la prossima settimana non andrà in. A dare la notizia lo stesso conduttoreche ha rivelato che dovrà sottoporsi ad un’operazione che gli impedirà di parlare per alcuni giorni, una pausa che arriva a ridosso di Sanremo 2021. La notizia è stata immediatamente ripresa dai magazine che hanno commentato in modi diversi lo stato di salute del conduttore. Durante la puntata di ieri, molto serenamente e avallato anche dalla sua amica Luciana Littizzetto,ha reso nota la notizia, ha anche rassicurato che tornerà inil prima possibile: “Noi non ci vediamo la prossima settimana. Incidenti del nostro mestiere: devo fare un piccolo intervento che probabilmente non mi consentirà di ...