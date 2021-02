F1, Toto Wolff: “Non vedo perché la Red Bull non possa lottare per il titolo. La Ferrari deve imparare dai suoi errori” (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Mercedes, inutile negarlo, sarà la favorita anche per il Mondiale 2021 di F1 che prenderà il via dal Bahrain il 28 marzo. La scuderia di Brackley, dopo aver conquistato il settimo iride consecutivo, dovrebbe confermarsi allo stesso livello forte di un regolamento tecnico che ha limitato molto gli interventi sulle monoposto, rendendo complicato ai team in difficoltà “risalire la corrente”. Un caso su tutti è quello della Ferrari. Tuttavia, la squadra anglo-tedesca non vuol abbassare la guardia e per bocca del suo Team Principal Toto Wolff non sottovaluta i rivali, in particolare la Red Bull: “Ha una coppia di piloti molto forte e al termine della stagione scorsa la RB16 era la monoposto più veloce. Per questo non vedo perché non possano competere per il ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Mercedes, inutile negarlo, sarà la favorita anche per il Mondiale 2021 di F1 che prenderà il via dal Bahrain il 28 marzo. La scuderia di Brackley, dopo aver conquistato il settimo iride consecutivo, dovrebbe confermarsi allo stesso livello forte di un regolamento tecnico che ha limitato molto gli interventi sulle monoposto, rendendo complicato ai team in difficoltà “risalire la corrente”. Un caso su tutti è quello della. Tuttavia, la squadra anglo-tedesca non vuol abbassare la guardia e per bocca del suo Team Principalnon sottovaluta i rivali, in particolare la Red: “Ha una coppia di piloti molto forte e al termine della stagione scorsa la RB16 era la monoposto più veloce. Per questo nonnonno competere per il ...

OA_Sport : #F1 Toto #Wolff non sottovaluta la Red Bull per la lotta all'iride nel 2021 e sulla Ferrari... - anamarschalk : Toto Wolff disse para Binotto: #askf1tt - Adropof_Blue : RT @wolfsxtar: george russell alle due di notte in bahrain mentre aspettava una chiamata da toto wolff - wolfsxtar : george russell alle due di notte in bahrain mentre aspettava una chiamata da toto wolff - fastricciardo : Toto Wolff uomo di un altro livello sempre detto -

Ultime Notizie dalla rete : Toto Wolff Formula 1 - Wolff sull'emergenza Covid19: 'Il vaccino migliorerà la situazione' Toto Wolff non nutre alcun dubbio sul fatto che il vaccino contro il Covid19 permetterà alla Formula 1 di muoversi con più 'libertà' nel corso dei prossimi due - tre mesi. Secondo il Team Principal ...

Grosjean - Mercedes: 'Non vedo l'ora' - FormulaPassion.it C'è infatti ancora da soddisfare la promessa che gli aveva fatto il team principal di Brackley Toto Wolff , che dopo l'incidente del Bahrain aveva messo a disposizione del pilota ginevrino una delle ...

F1 2021: Wolff teme Red Bull e Aston Martin, snobbata la Ferrari Motorbox Formula 1 | Wolff sull’emergenza Covid19: “Il vaccino migliorerà la situazione” Toto Wolff non nutre alcun dubbio sul fatto che il vaccino contro il Covid19 permetterà alla Formula 1 di muoversi con più "libertà" nel corso dei prossimi due-tre mesi. Secondo il Team Principal dell ...

F1, Grosjean rivela: "Non vedo l'ora di guidare la Mercedes" Il pilota francese è in trattativa con le Frecce d'Argento per provare la vettura come promesso da Wolff dopo il suo incidente in Bahrain ...

non nutre alcun dubbio sul fatto che il vaccino contro il Covid19 permetterà alla Formula 1 di muoversi con più 'libertà' nel corso dei prossimi due - tre mesi. Secondo il Team Principal ...C'è infatti ancora da soddisfare la promessa che gli aveva fatto il team principal di Brackley, che dopo l'incidente del Bahrain aveva messo a disposizione del pilota ginevrino una delle ...Toto Wolff non nutre alcun dubbio sul fatto che il vaccino contro il Covid19 permetterà alla Formula 1 di muoversi con più "libertà" nel corso dei prossimi due-tre mesi. Secondo il Team Principal dell ...Il pilota francese è in trattativa con le Frecce d'Argento per provare la vettura come promesso da Wolff dopo il suo incidente in Bahrain ...