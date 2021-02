Domenica In | Vincenzo De Lucia imita di nuovo Barbara D’Urso | nel mirino il seno della conduttrice VIDEO

(Di lunedì 22 febbraio 2021)appuntamento conIn e nuovazione diDedi. Il comico è divenuto, ormai, estremamente popolare in tv e sul web soprattutto per le sue splendidezioni di Lady Cologno. Il pubblico da casa, infatti, non aspettava altro che l’arrivo del protagonista da Mara Venier per poter assistere ad unshow incentrato sul prendere in giro la presentatrice di Canale 5. Stavolta, a finire nelsono state le inquadrature alche la regia di Mediaset sarebbe solita fare alla donna. L’zione diDeNel corsopuntata del 21 febbraio di...

BGVTBO : Domenica In, è sempre più Vincenzo De Lucia show nei panni di Barbara d'Urso - il video - DrApocalypse : #DomenicaIn, è sempre più Vincenzo De Lucia show nei panni di Barbara d'Urso - il video - cosimimiriglian : Da Apple Book Italia: voglio augurare 1 felice domenica sera alla tanto affezionata Sicilia. E lo voglio fare propr… - Vincenzo_68 : Cala la sera su una bella domenica soleggiata - zazoomblog : Domenica In Vincenzo De Lucia (Barbara D’Urso) intervista Carlo Verdone VIDEO - #Domenica #Vincenzo #Lucia #(Barba… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Vincenzo

La mattina di28 febbraio Chiostro dei Minori Osservanti di Fasano sarà possibile accedere ... coreografa, residente a Pezze di Greco, piccola frazione di Fasano con 6000 abitanti e...La partita Mantova - AJ Fano di21 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e ...italiano dalla Serie A fino alla Serie C 74' Fano in rete con...Sabato, 13 Febbraio 2021, presso il Castello Flotta del Comune di Mandatoriccio (CS), si è celebrato un Capitolo della Commenda “San Francesco d’Assisi” di Cirò Marina, appartenente all’OSMTH-Gran Pri ...Domenica In, l'ironia su Barbara D'urso e le inquadrature sul seno. Vincenzo De Lucia incentra il suo sketch sulla conduttrice di Canale 5.