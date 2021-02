De Luca contro Arcuri, Aifa ed Ema: “Accelerare i tempi per produrre vaccini in Italia” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ci auguriamo che il nuovo governo dia un’accelerazione ma non c’è da farsi grandi illusioni, io credo che dobbiamo Accelerare i tempi di valutazione dei vaccini di Aifa ed Ema e cominciare a produrre in Italia le dosi“. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. “I tempi di attività delle agenzie di controllo Aifa ed Ema – ha spiegato – sono incompatibili con i tempi dell’epidemia, non possiamo perdere mesi per affrontare una pandemia, si deve Accelerare. Le due agenzie devono lavorare anche la notte e devono essere valutati tutti i vaccini presenti nel mondo. Poi dovremmo produrre in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ci auguriamo che il nuovo governo dia un’accelerazione ma non c’è da farsi grandi illusioni, io credo che dobbiamodi valutazione deidied Ema e cominciare ainle dosi“. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De. “Idi attività delle agenzie dilloed Ema – ha spiegato – sono incompatibili con idell’epidemia, non possiamo perdere mesi per affrontare una pandemia, si deve. Le due agenzie devono lavorare anche la notte e devono essere valutati tutti ipresenti nel mondo. Poi dovremmoin ...

