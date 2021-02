TV7Benevento : Covid: rettore UniPa, 'anno complesso, donati tremila tablet e avviato subito la Dad' (2)... - IlParadiso0 : - Rettore_ : Un altro amico va via , causa covid ... Claudio , hai vissuto negli anni piu’ belli . A presto #ClaudioSorrentino E… - Fabrizio_Micari : RT @SaloneStudente: Su @ItaliaOggi @Fabrizio_Micari, rettore di @unipa_it, ci racconta la reazione al covid dell’Università e l'esperienza… - SaloneStudente : Su @ItaliaOggi @Fabrizio_Micari, rettore di @unipa_it, ci racconta la reazione al covid dell’Università e l'esperie… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid rettore

Il Tempo

...- come del resto per tutti gli Atenei d'Italia - anche per Unipa a causa dell'emergenza- 19 ...tutto per mettere a punto un sistema completamente nuovo rispetto al passato - esordisce il...... aggiungendosi alla lista di grandi dello spettacolo portati via dal19. Guido Stagnaro l'... ha curato diverse trasmissioni con Enzo Tortora, il Quartetto Cetra, Ric & Gian e Donatella, ...Lutto per la chiesa sorrentina e il calcio Sorrento per la scomparsa di don Pasquale Ercolano, per 25 anni parroco della Cattedrale. «Un’altra quercia robusta sradicata e piantata ...Lutto per la chiesa sorrentina e il calcio Sorrento per la scomparsa di don Pasquale Ercolano, per 25 anni parroco della Cattedrale. «Un’altra quercia robusta sradicata e piantata ...