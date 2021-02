Covid, morto Fausto Gresini: addio all'ex pilota (Di martedì 23 febbraio 2021) E' morto Fausto Gresini a causa di complicazioni legate al Covid . Aveva compiuto 60 anni il 23 gennaio scorso. Il manager ed ex campione di motociclismo, due volte campione del mondo nella classe ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) E'a causa di complicazioni legate al. Aveva compiuto 60 anni il 23 gennaio scorso. Il manager ed ex campione di motociclismo, due volte campione del mondo nella classe ...

Gazzetta_it : Covid, addio a Fausto Gresini: l'ex pilota è morto a 60 anni - SkySportMotoGP : È MORTO FAUSTO GRESINI ERA RICOVERATO PER COVID ALL'OSPEDALE DI BOLOGNA #SkyMotoGP #Gresini #SkyMotori - chedisagio : ?? È morto Fausto Gresini. Aveva 60 anni. Era ricoverato da dicembre per Covid. - GiG70_kk : RT @chedisagio: ?? È morto Fausto Gresini. Aveva 60 anni. Era ricoverato da dicembre per Covid. - momperiglia : RT @SkyTG24: Covid, lutto nel mondo dei motori: a 60 anni muore Fausto Gresini -