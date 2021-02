fattoquotidiano : Occhi puntati sul governatore del Veneto Luca Zaia, il primo a rendere pubblica, l’8 febbraio scorso, la possibilit… - Open_gol : La frecciata di De Luca a Zaia - NapoliToday : #Cronaca De Luca: 'Vi siete divertiti sul lungomare? Ora rischiamo la zona rossa' - MarcelloArresto : Covid, De Luca: «Vi siete divertiti sul lungomare? Bravi. Ora siamo in zona arancione e forse rossa» - AndFranchini : @bettasanlazzaro @dariofrance @antonio_bordin @LucaSucci @valy_s @jabbaTM @lucabattanta @Luca_Mussati @noitre32… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca

Azienda Usl Toscana nord ovest

...Iacovacci 22 Febbraio 2021 L'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo... boom , Brescia , contagi ,, sindaco - - > loading... Previous article... possono far nascere le migliori idee', ha detto l'ambasciatore Vincenzo Deaprendo la ... eravamo sul punto di firmare qualcosa, ilci ha fermato, ora è tempo di tornare in India'. Salina ...Vaccini che mancano, contagi che continuano a diffondersi. Il governatore Vincenzo De Luca è preoccupato e invita alla prudenza ...Il governatore della Campania critica l’iniziativa del Veneto: «Non bisogna utilizzare intermediari come per i distillati, acquisto solo tra governi e aziende produttrici » ...