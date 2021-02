Cosa c’è nel nostro letto? (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Quando Brian lo chiamò per controllare che non ci fosse nulla sotto il letto, il padre lo raggiunse nella sua cameretta di malavoglia. Non sei un po’ grande per avere ancora paura dei mostri sotto il letto?” Che luogo è il letto? Cosa succede nei letti e sotto i letti? Da questa piccola ossessione per i letti nasce “Feeling bed. Storie prima di dormire”, il nuovo libro di racconti e illustrazioni di Virginia Mori e Davide Calì pubblicato per Hop! Come spesso ci ha abituato Virginia Mori nei suoi libri, nei suoi disegni, ma anche nei corti e nelle animazioni, ogni disegno è già una storia, è già un racconto, i dettagli emergono osservandolo. Il bianco e nero che caratterizza i suoi disegni, al quale si aggiunge di tanto in tanto qualche colore, insieme alle linee dolci e sfumate, nasconde sempre ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Quando Brian lo chiamò per controllare che non ci fosse nulla sotto il, il padre lo raggiunse nella sua cameretta di malavoglia. Non sei un po’ grande per avere ancora paura dei mostri sotto il?” Che luogo è ilsuccede nei letti e sotto i letti? Da questa piccola ossessione per i letti nasce “Feeling bed. Storie prima di dormire”, il nuovo libro di racconti e illustrazioni di Virginia Mori e Davide Calì pubblicato per Hop! Come spesso ci ha abituato Virginia Mori nei suoi libri, nei suoi disegni, ma anche nei corti e nelle animazioni, ogni disegno è già una storia, è già un racconto, i dettagli emergono osservandolo. Il bianco e nero che caratterizza i suoi disegni, al quale si aggiunge di tanto in tanto qualche colore, insieme alle linee dolci e sfumate, nasconde sempre ...

