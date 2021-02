Comunali | lo “scivolone” dell’Espresso | la macchina del fango contro FdI è già in moto

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli assalti fisici e ladel. In vista delle prossime elezioni amministrative, anche a Torino cresce il clima di continua e concentrica aggressione intorno a FdI. I militanti del partito, nell’ultimo periodo sono stati oggetto di attacchi di piazza di matrice anarchica, l’ultimo dei quali ha mandato all’ospedale due ragazzi. Ma non basta, qualche giorno fa l’Espresso ha dedicato un ampio articolo, nella sezione “personaggi”, a Enrico Forzese, giovane dirigente locale, candidato alle. L’Espresso definisce l’esponente di FdI «un fascista per Torino», attribuendogli frasi non sue e accostandolo a un episodio che ha generato un allarme antisemitismo. Insomma, ancora non si sa esattamente quando si voterà, ma il ritrito tam tam antifascista e la foga di demonizzare l’avversario a Torino (e non solo) hanno già superato ...