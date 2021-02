Che tempo che fa si ferma. Fazio: "Mi devo operare" - (Di lunedì 22 febbraio 2021) Novella Toloni Il conduttore ha annunciato che il programma di Rai 3 non andrà in onda domenica 28 febbraio a causa di un'operazione chirurgica alla quale dovrà sottoporsi nei prossimi giorni "Non ci saremo la prossima domenica". L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa. A darlo è stato Fabio Fazio che, ai telespettatori, ha comunicato la sospensione improvvisa del programma domenicale in onda su Rai Tre. La causa? Un'operazione a cui il conduttore dovrà sottoporsi con urgenza nel corso dei prossimi giorni. nodo 1896009 Il presentatore aveva da poco concluso l'intervista con Bill Gates e dopo aver accolto in studio Luciana Littizzetto ha comunicato lo stop a sorpresa del suo storico programma. "Noi non ci vediamo la settimana prossima - ha svelato Fabio Fazio ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Novella Toloni Il conduttore ha annunciato che il programma di Rai 3 non andrà in onda domenica 28 febbraio a causa di un'operazione chirurgica alla quale dovrà sottoporsi nei prossimi giorni "Non ci saremo la prossima domenica". L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno nel corso dell'ultima puntata di Cheche fa. A darlo è stato Fabioche, ai telespettatori, ha comunicato la sospensione improvvisa del programma domenicale in onda su Rai Tre. La causa? Un'operazione a cui il conduttore dovrà sottoporsi con urgenza nel corso dei prossimi giorni. nodo 1896009 Il presentatore aveva da poco concluso l'intervista con Bill Gates e dopo aver accolto in studio Luciana Littizzetto ha comunicato lo stop a sorpresa del suo storico programma. "Noi non ci vediamo la settimana prossima - ha svelato Fabio...

