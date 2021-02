Che tempo che fa: il programma è stato temporaneamente sospeso (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il noto programma “Che tempo che fa” è stato sospeso momentaneamente. Ad annunciarlo è lo stesso Fabio Fazio che spiega i motivi dietro questa pausa Il 28 Febbraio, “Che tempo che fa” non andrà in onda. A dare l’annuncio è stato lo stesso conduttore Fabio Fazio, che ha spiegato in diretta i motivi che lo costringono a questa brevissima pausa. “Lucianina, noi la prossima settimana non ci vediamo. Devo fare una piccola operazione che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Per questo motivo, la prossima settimana non andremo in onda”– ha dichiarato il conduttore. Sebbene Fazio non abbia rivelato quale sarà il tipo di operazione a cui dovrà sottoporsi, egli ha comunque tranquillizzato il suo pubblico, assicurando che non si tratta di nessun grave problema. Anzi, ha tenuto ... Leggi su zon (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il noto“Cheche fa” èmomentaneamente. Ad annunciarlo è lo stesso Fabio Fazio che spiega i motivi dietro questa pausa Il 28 Febbraio, “Cheche fa” non andrà in onda. A dare l’annuncio èlo stesso conduttore Fabio Fazio, che ha spiegato in diretta i motivi che lo costringono a questa brevissima pausa. “Lucianina, noi la prossima settimana non ci vediamo. Devo fare una piccola operazione che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Per questo motivo, la prossima settimana non andremo in onda”– ha dichiarato il conduttore. Sebbene Fazio non abbia rivelato quale sarà il tipo di operazione a cui dovrà sottoporsi, egli ha comunque tranquillizzato il suo pubblico, assicurando che non si tratta di nessun grave problema. Anzi, ha tenuto ...

