Calendario Mondiali combinata nordica 2021 | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionatidi, ina Oberstdorf da venerdì 26 febbraio a sabato 6 marzo. La rassegna iridata metterà in palio cinque titoli e quindici medaglie complessive, divisi in quattro eventi maschili ed uno femminile. Proprio le donne faranno il loro storico esordio in un Mondiale (nella medesima stagione della prima Coppa del Mondo) venerdì 26 febbraio con la gara individuale da trampolino piccolo, ma l’impressione è che in futuro ildelle prossime edizione iridate verrà arricchito. Per quanto riguarda gli uomini sono invece previste due Gundersen individuali (una su Normal Hill, l’altra su Large Hill) e due gare a squadre: il Team Event e la Team Sprint. Le gare dei...