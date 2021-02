Calcio | Serie A 2021 | nel posticipo la Juventus batte 3-0 il Crotone e resta in corsa per lo scudetto

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La vittoria di ieri nel derby dell’Inter è stata una bella batosta, ma la, dopo la sconfitta di Oporto in Champions League, riesce a rialzarsi. Neldella 23ma giornata del campionato diA di, all’Allianz Stadium, i bianconeri battono per 3-0 ile si riportano in terza posizione in classifica, a otto punti dalla capolista con una partita da recuperare. Il protagonista, come di consueto, è Cristiano Ronaldo. Il portoghese si prende la scena con una doppietta che lo assesta in vetta alla classifica marcatori. Due gol di testa per CR7: il primo al 38?, su assist di Alex Sandro, il secondo al 46? su palla perfetta di Ramsey. Ad arrotondare il risultato la rete siglata da Weston McKennie al 66? sugli sviluppi di un...