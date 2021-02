Beatrice colpo di scena, dopo Davide Donadei beccata con lui: galeotto Uomini e Donne? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Riflettori puntati di nuovo su Beatrice Boncore, la non scelta di Davide Donadei, e Giorgio Di Bonaventura nonché ex corteggiatore di Sophie Codegoni che ha lasciato il programma insieme a Matteo Ranieri. Possibile che sua nata una nuova coppia nel corso delle ultime settimane? Beatrice Buoncore fin da subito ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne insieme a Chiara Rabbi per il modo in cui le due Donne si sono spalleggiate l’una con l’altra durante il corteggiamento di Davide Donadei. Il pubblico del programma sperava di poter vedere sul trono la Buoncore, ma nel corso delle ultime settimane sono cambiate molte cose per l’ex corteggiatrice che a oggi potrebbe aver trovato anche un nuovo ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Riflettori puntati di nuovo suBoncore, la non scelta di, e Giorgio Di Bonaventura nonché ex corteggiatore di Sophie Codegoni che ha lasciato il programma insieme a Matteo Ranieri. Possibile che sua nata una nuova coppia nel corso delle ultime settimane?Buoncore fin da subito ha conquistato il pubblico diinsieme a Chiara Rabbi per il modo in cui le duesi sono spalleggiate l’una con l’altra durante il corteggiamento di. Il pubblico del programma sperava di poter vedere sul trono la Buoncore, ma nel corso delle ultime settimane sono cambiate molte cose per l’ex corteggiatrice che a oggi potrebbe aver trovato anche un nuovo ...

beatrice_tom : Un colpo all’economia. Un colpo alle nostre difese immunitarie con l’obbligo del vaccino. È così che ci stanno tog… - beatrice_tom : Per chi non lo avesse ancora capito chiuderanno l'Italia fino a Maggio con un altro lockdown Sarà un altro colpo di… - beatrice_tom : COLPO DI SCENA Draghi parla di cure domiciliari da casa come priorità. Ospedali solo per casi gravi. Riforma Servizio Sanitario! - rvmoona : @beatrice__m00 ma non giustifichiamo l’ingiustificabile. ha nominato MTR per fare il suo ennesimo colpo di scena ma… -