Almanacco del 22-02-2021 ore 07 | 30

(Di lunedì 22 febbraio 2021)del giorno ed è lunedì 22 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda dalla cattedra di San Pietro Apostolo il nome Pietro viene dal latino Petrus tratto stavolta dal greco petroskoi significato di pietra che fa no comune a entrambe le lingue dice il proverbio i genitori naviganti abbiam sempre un occhio avanti Sono una pioggia e George Washington Giulietta Masina Drew Barrymore e noi andiamo a fare subito gli auguri ai nati di oggi Roger Dai la lista Come si dice c’è proprio la lista vediamo un po’ i nati di oggi andiamo a fare gli auguri a Barbara e Pietro che compiono gli anni più rapidi a scriverci oggi a raggiungerci sono statela Flavia Lorenzo e Maria Pia a voi ancora lavori di una meravigliosa giornata con voi andiamo a fare il viaggio nel tempo 22 febbraio 1931 viene varata la Amerigo Vespucci Il Veliero della Marina Militare ...

GROSSETO " Lunedì 22 febbraio , cattedra di san Pietro apostolo, il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 17.52. Accadeva oggi: 705 " Abdicazione dell'imperatrice cinese Wu Zetian.Nel 1987 morì Andy Wahrol , figura dominante della 'Pop Art' , artista tra i più influentiXX secolo. Il suo obiettivo fu quello di rendere l'arte 'consumabile' come i prodotti dei centri ...