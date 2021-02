Usa | a Denver un aereo perde pezzi di motore in volo

(Di domenica 21 febbraio 2021) La sera di sabato 20 febbraio un, negli Stati Uniti, ha disseminatodi metallo su un’area residenziale vicino. L’incidente, secondo la Federal Aviation Administration, è stato causato da un guasto aldestro. Il veli, un Boeing 777 utilizzato per le linee di lungo raggio, era in partenza dae diretto ad Honolulu. Il pilota, tuttavia, è riuscito a tornare poco dopo all’aeroporto di partenza, nonostante ildestro non più funzionante. A bordo, 231 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio. I passeggeri del– il 328 della United Airlines – hanno riferito di “una grossa esplosione” avvenuta subito dopo il decollo. Secondo quanto riferito da uno degli ospiti a bordo, David Delucia, ...

Rientro e atterraggio in sicurezza aFortunatamente l'aereo, con a bordo 231 passeggeri e 10 membri di equipaggio, è riuscito poi a far ritorno all'aeroporto die ad atterrare in ...Il volo della United Airlines diretto ad Honolulu, nelle Hawaii, è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo dallo scalo di, in Colorado, per il guasto ad uno dei due ...I detriti di un Boeing 777 sono piovuti dal cielo sulla periferia di Denver, Colorado, dopo che un motore dell'aereo e' esploso a 15.000 piedi di quota. Tra i 231 viaggiatori e 10 membri ...Durante un volo partito dalla capitale del Colorado diretto a Honolulu alle Hawaii, un aereo ha ...