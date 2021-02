UniParthenope: 40 borse di studio per i manager del domani (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Digital human resource management”, il nuovo corso dell’università Parthenope per la formazione dei giovani nelle tecnologie digitali e smart working. Un corso rivolto a studenti universitari, imprenditori e liberi professionisti quello promosso da UniParthenope in collaborazione con il Mise, con l’obiettivo di formare manager nella gestione di HR con competenze organizzative, digitali e nell’innovazione. Promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo, Digital Human Resource Management è un corso all’avanguardia e lungimirante che vanta non poche collaborazioni a partire da Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale), passando per Fiddoc (Federazione italiana donne dottori commercialisti ed esperti contabili), società BeInnovative2020 e Tor Vergata – Confapi Contaminaction Hub. Saranno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Digital human resource management”, il nuovo corso dell’università Parthenope per la formazione dei giovani nelle tecnologie digitali e smart working. Un corso rivolto a studenti universitari, imprenditori e liberi professionisti quello promosso dain collaborazione con il Mise, con l’obiettivo di formarenella gestione di HR con competenze organizzative, digitali e nell’innovazione. Promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo, Digital Human Resource Management è un corso all’avanguardia e lungimirante che vanta non poche collaborazioni a partire da Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale), passando per Fiddoc (Federazione italiana donne dottori commercialisti ed esperti contabili), società BeInnovative2020 e Tor Vergata – Confapi Contaminaction Hub. Saranno ...

