Traffico Roma del 21-02-2021 ore 13 | 30

(Di domenica 21 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione e Ben ritrovati situazione difficile al momento nel quadrante sud-est del raccordo anulare a causa delma anche a seguito di alcuni lungo la carreggiata esterna file tra via Aurelia e via del Mare altri code qui per diversi incidenti tra via di Tor Bella Monaca e via Nomentanacongestionato anche lungo l’anello interno tra il bivio A24 via Ardeatina e tra via Cristoforo Colombo e laFiumicino ancora difficoltà per incidente sulla statale Aurelia in direzione Ladispoliincolonnato a partire da via di Acquafredda fino al bivio per a Massimina al nord della capitaleintenso e code a tratti in uscita dalla città su via Cassia bis tra il raccordo anulare via della Giustiniana e sulla Cassia fino al bivio per ...