Traffico Roma del 21-02-2021 ore 08 | 30

(Di domenica 21 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e buona domenica Ben ritrovati situazione ancora regolare sulle principali arterie stradali della capitale scorrevole anche il raccordo anulare nel quadrante Nord segnata nei via Banchi sulla diramazionenord e su via Salaria al Quarticciolo rallentamenti per un incendio su via Gino Severini in prossimità di Piazzale Pino Pascali fare attenzione chiusa la fermata metro a di Repubblica per il proseguimento degli interventi alle infrastrutture fino al 21 febbraio si può utilizzare la stazione metro termini Oggi prevista la sospensione della metro C per lavori di manutenzione tra le stazioni di pantaloni San Giovanni il servizio continua Tramite autobus limitazioni aloggi nella fascia verde dalle 730 alle 20:30 per auto a benzina e diesel Euro 0 1 e 2 e per moto e motorini Euro 0 e uno per i ...