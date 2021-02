Tabellone Wta 500 Adelaide 2021: Barty comanda il seeding, presente Swiatek (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Tabellone principale del Wta 500 di Adelaide 2021, evento in programma dal 22 al 28 febbraio. L’australiana Ashleigh Barty rappresenta la prima testa di serie del torneo, seguita dalla svizzera Belinda Bencic e dalla britannica Johanna Konta. Da segnalare la presenza di outsider del calibro di Danielle Collins e Anastasija Sevastova, così come di potenziali vincitrici come Elise Mertens e Iga Swiatek. Di seguito gli accoppiamenti del primo turno, aggiornati gradualmente. Tabellone WTA 500 Adelaide 2021 PRIMO TURNO (1) Barty bye Zheng vs Collins (WC) Stosur vs Q Q vs (5) Swiatek (4) Mertens bye Sevastova vs Garcia Teichmann vs Mladenovic(WC) Gadecki vs (8) Q. Wang (6) Martic vs Q Q vs Q Rogers vs Kudermetova (3) ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilprincipale del Wta 500 di, evento in programma dal 22 al 28 febbraio. L’australiana Ashleighrappresenta la prima testa di serie del torneo, seguita dalla svizzera Belinda Bencic e dalla britannica Johanna Konta. Da segnalare la presenza di outsider del calibro di Danielle Collins e Anastasija Sevastova, così come di potenziali vincitrici come Elise Mertens e Iga. Di seguito gli accoppiamenti del primo turno, aggiornati gradualmente.WTA 500PRIMO TURNO (1)bye Zheng vs Collins (WC) Stosur vs Q Q vs (5)(4) Mertens bye Sevastova vs Garcia Teichmann vs Mladenovic(WC) Gadecki vs (8) Q. Wang (6) Martic vs Q Q vs Q Rogers vs Kudermetova (3) ...

