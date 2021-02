Streamer guadagna cifra record su Twitch in un modo incredibile – VIDEO

(Di domenica 21 febbraio 2021) In tempo di pandemia e reclusione forzata in casa c’è stato un vero e proprio boom di piattaforme virtuali e metodi alternativi di fare soldi. Unodi 26 anni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Asian Andy è unoasiatico , come si può facilmente evincere dal nome, che sta conquistando letteralmente tutti. Ha un milione di iscritti efino a 16mila dollari dormendo in diretta streaming. La sua ...La diretta ha avuto una durata di ben 7 ore, ovvero le ore di sonno dello. Dal canto loro, gli spettatori hanno tentato di svegliarlo a suon di donazioni (dopo ogni donazione era possibile ...Uno streamer di 26 anni su Twitch ha guadagnato una cifra record... non facendo nulla. L'incredibile idea gli frutta 16 mila dollari. Come ha fatto.E sta crescendo oltre il gaming anche perché molti streamer guadagnano anche cifre importanti semplicemente ... Che non mancano visto che c'è chi è riuscito a guadagnare 16mila dollari semplicemente ...