Osimhen batte la testa e perde i sensi. Immediatamente trasportato in ospedale (Di domenica 21 febbraio 2021) Preoccupazione per Osimhen nei minuti finali di Atalanta-Napoli. L’attaccante nigeriano del Napoli dopo un colpo è finito a terra, non si capisce cosa sia accaduto precisamente, ma sono stati subito chiamati i barellieri e il medico del club. Sky parla forse di una crisi vagale. Osimhen è stato messo sotto ossigeno e trasportato Immediatamente in ospedale Dalle immagini riproposte da Sky si vede chiaramente che il calciatore ha battuto la testa a terra cadendo Sul fischio finale Massimo Ugolini informa sulle condizioni di Osimhen che ha ripreso conoscenza, ma è stato portato per controlli all’ospedale Papa Giovanni L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Preoccupazione pernei minuti finali di Atalanta-Napoli. L’attaccante nigeriano del Napoli dopo un colpo è finito a terra, non si capisce cosa sia accaduto precisamente, ma sono stati subito chiamati i barellieri e il medico del club. Sky parla forse di una crisi vagale.è stato messo sotto ossigeno einDalle immagini riproposte da Sky si vede chiaramente che il calciatore ha battuto laa terra cadendo Sul fischio finale Massimo Ugolini informa sulle condizioni diche ha ripreso conoscenza, ma è stato portato per controlli all’Papa Giovanni L'articolo ilNapolista.

sportli26181512 : Atalanta, show e 3° posto. Napoli, paura per Osimhen: batte la testa e sviene: Atalanta, show e 3° posto. Napoli, p… - ecodinapoli : Osimhen batte la testa durante Atalanta-Napoli : in ambulanza ha ripreso conoscenza - sscalcionapoli1 : Succede tutto nell'incredibile secondo tempo: Atalanta batte Napoli 4-2. Spavento Osimhen #SerieATIM… - MondoNapoli : Tanto spavento per il Napoli: Osimhen batte la testa e perde i sensi! Queste le sue condizioni -… - TuttoMercatoWeb : Succede tutto nell'incredibile secondo tempo: Atalanta batte Napoli 4-2. Spavento Osimhen -