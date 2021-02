Milan - Inter | le pagelle nerazzurre | LuLa abbagliante | per Conte inizia la fuga scudetto | ora +4 sul Milan

(Di domenica 21 febbraio 2021)0 - 3, ledei nerazzurri HANDANOVIC 7 Tre miracoli in 3 minuti, i primi due su Ibra con riflessi prodigiosi e detrattori zittiti su altrettante incornate dello svedese, il 3° su ...

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte, ma proprio tutte, le foto più belle del nostro trionfo nel #DerbyMilano! ??? Qui la gallery… - ANCAFEBIA : RT @Redblack100x100: Meglio perdere un derby che tifare Inter, questa è la mia unica certezza di oggi #DerbyMilano #MilanInter #Milan - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: Prima le trasparenze romane, poi il #derby a #SanSiro: #DilettaLeotta infiamma il web FOTO #Leotta #MilanInter #Milan #Inter… -

Il derby nel derby, quello che doveva eleggere a dominatore di Milano uno dei due simboli di, l'ha stravinto tecnicamente e fisicamente. Un bacino dolce dolce per accomodare sulla testa di Lautaro il gol dell'1 - 0 dopo appena 5 minuti. Poi, dopo 66 minuti passati a sportellare ...Samir Handanovic è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell'sulin un derby che può valere un'intera stagione per le ambizioni della Beneamata. Il portiere sloveno, dopo le tante critiche ricevute nei mesi scorsi, si è finalmente riscattato con tre ...tifosi del Milan, ha parlato del derby appena perso dai suoi: «Pioli e Maldini hanno sempre detto che l’obiettivo era andare in Champions. Poi vediamo se l’Inter farà qualche passo falso, loro sono ..."Ibra ha avuto un crampo al polpaccio, valuteremo un cambio di modulo" ...