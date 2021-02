LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: Brambilla e Madouas in testa Woods torna sotto a 20km dal traguardo! (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:06 In caso di pari tempo tra Brambilla e Madouas vincerebbe la classifica generale colui che ha ottenuto i migliori piazzamenti nei due giorni passati. 16:03 Il gruppo maglia gialla ricomincia a perdere terreno, i due davanti fanno sul serio! 16:00 Se Woods non riuscisse a rientrare, Brambilla e Madouas si giocherebbero anche la maglia gialla di leader della classifica generale. 15:57 20 chilometri al traguardo! 15:55 Inizia la discesa, Woods è a 50”. 15:53 Nel mentre Brambilla è passato per primo al terzo GPM. 15:51 Attacca Michael Woods, che si stacca dal gruppo! 15:49 Brillantissimo Gianluca Brambilla, che le sta provando tutte per ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:06 In caso di pari tempo travincerebbe la classifica generale colui che ha ottenuto i migliori piazzamenti nei due giorni passati. 16:03 Il gruppo maglia gialla ricomincia a perdere terreno, i due davanti fanno sul serio! 16:00 Senon riuscisse a rientrare,si giocherebbero anche la maglia gialla di leader della classifica generale. 15:57 20 chilometri al15:55 Inizia la discesa,è a 50”. 15:53 Nel mentreè passato per primo al terzo GPM. 15:51 Attacca Michael, che si stacca dal gruppo! 15:49 Brillantissimo Gianluca, che le sta provando tutte per ...

stilluvkoo : era bellissimo dai ogni giorno ci svegliamo con esibizioni nuove c’era il festa poi il lotte word poi il tour ogni… - zazoomblog : LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: ultima tappa è battaglia per la leadership della classifica gen… - Cleo_55 : Venezia e il sestiere di Cannaregio Live Tour - zazoomblog : LIVE Tour des Alpes Maritimes et du Var in DIRETTA: ultima tappa è battaglia per la leadership della classifica gen… -