Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 21 febbraio 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Torna domenica 21 febbraio 2021 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci sarà Maria Teresa Ruta, appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, che affronterà le cinque sfere insieme ai suoi figli. In studio saranno presenti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che parleranno della loro storia d’amore. Ospite anche Rocco Casalino, che è stato portavoce dell’ex-presidente del Consiglio Conte, impegnato con la promozione del suo libro. Assisteremo anche a uno scontro a distanza tra Platinette e Tommaso ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Torna domenica 21Non è la, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara. Tra glici sarà Maria Teresa Ruta, appena uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, che affronterà le cinque sfere insieme ai suoi figli. In studio saranno presenti Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che parleranno della loro storia d’amore. Ospite anche Rocco Casalino, che è stato portavoce dell’ex-presidente del Consiglio Conte, impegnato con la promozione del suo libro. Assisteremo anche a uno scontro a distanza tra Platinette e Tommaso ...

