L’Inter schiaccia il Milan e va in fuga per lo scudetto: 3-0 ai rossoneri (Di domenica 21 febbraio 2021) Con un’importante prova di forza, L’Inter ha battuto il Milan nel derby che valeva il primo posto in classifica. I nerazzurri mantengono il primato e allungano proprio sui rossoneri a +4. La partita si sblocca già al 5?, quando Lukaku prima si distingue con un bello strappo in velocità poi pennella sulla testa di Lautaro Martinez un cross soltanto da spingere in rete per il vantaggio nerazzurro. La squadra di Antonio Conte tiene decisamente meglio il campo e avrebbe anche l’occasione di segnare ancora, ma è imprecisa nella conclusione. L’inizio di ripresa è il momento di svolta della gara. Il Milan produce tre palle gol nitide nel giro di pochi minuti, due volte con Ibrahimovic e una con Tonali, dove Handanovic compie tre interventi perfetti. A quel punto, i rossoneri si sbilanciano e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Con un’importante prova di forza,ha battuto ilnel derby che valeva il primo posto in classifica. I nerazzurri mantengono il primato e allungano proprio suia +4. La partita si sblocca già al 5?, quando Lukaku prima si distingue con un bello strappo in velocità poi pennella sulla testa di Lautaro Martinez un cross soltanto da spingere in rete per il vantaggio nerazzurro. La squadra di Antonio Conte tiene decisamente meglio il campo e avrebbe anche l’occasione di segnare ancora, ma è imprecisa nella conclusione. L’inizio di ripresa è il momento di svolta della gara. Ilproduce tre palle gol nitide nel giro di pochi minuti, due volte con Ibrahimovic e una con Tonali, dove Handanovic compie tre interventi perfetti. A quel punto, isi sbilanciano e ...

LaStampa : Martinez e Lukaku scatenati, l’Inter schiaccia il Milan e prova la fuga a +4 - napolista : L'Inter schiaccia il Milan e va in fuga per lo scudetto: 3-0 ai rossoneri Doppietta di Lautaro Martinez e gol di Lu… - SHUNEAOHO : anche stasera l'inter schiaccia il mondo... - NandoPiscopo1 : @ferrix88 @talebanikov @acmilan Come tutti i campionati più o meno Quest'anno cambia che non c'è la squadra schiac… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter schiaccia Inter - Bologna, 1-2, Serie A 2019 giornata 30 La Repubblica