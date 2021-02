La ragazza del treno: trama, cast e curiosità (Di domenica 21 febbraio 2021) Il 26 Febbraio sarà disponibile su Netflix un film per gli appassionati di Thriller psicologici: “La ragazza del treno”; ispirato all’omonimo romanzo di Paula Hawkins, con protagonista la star britannica Emily Blunt. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2016, il film è ancora molto ricercato online, per questo Netflix ha deciso di distribuirlo. Dalle ultime uscite Netflix e dai film che ha deciso di rendere fruibili tramite la sua piattaforma, pare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 febbraio 2021) Il 26 Febbraio sarà disponibile su Netflix un film per gli appassionati di Thriller psicologici: “Ladel”; ispirato all’omonimo romanzo di Paula Hawkins, con protagonista la star britannica Emily Blunt. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2016, il film è ancora molto ricercato online, per questo Netflix ha deciso di distribuirlo. Dalle ultime uscite Netflix e dai film che ha deciso di rendere fruibili tramite la sua piattaforma, pare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Spinning2020 : @Khan____1 @BgSnezana l'eterna danza del corteggiamento..oggi, devi capirlo a 100 metri di distanza se ti puoi avvi… - Theymakeusproud : Riccardo ha messo una foto con la sua nuova ragazza. È il momento giusto per dire che l'ho conosciuta la scorsa est… - dylsmine : RT @eleonojxa: sono veramente schifata, tutto il fandom ha cercato di fare il più possibile per far realizzare il sogno di questa ragazza e… - giadagiusipp : ho appena eliminato tutti i tweet che avevo fatto per quella ragazza che ha finto di avere una malattia e sono molt… - fearlessgio : RT @harryxsavedme: spero che questa ragazza stia bene, ma non ci si comporta così, e ora nemmeno delle scuse riusciranno a cancellare tutto… -