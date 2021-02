Inter, le possibili scelte di Conte: Eriksen ancora titolare (Di domenica 21 febbraio 2021) Il tecnico dell’Inter Antonio Conte non dovrebbe riservare grandi sorprese di formazione per il derby di oggi contro il Milan. Eriksen ancora titolare Christian Eriksen partirà titolare anche questo pomeriggio nel derby contro il Milan. A riportarlo è Gazzetta dello Sport inserendo il danese nella probabile formazione dell’Inter per questo pomeriggio. Non ci dovrebbero essere grandi sorprese. Ivan Perisic verrà preferito ad Ashley Young e atteo Darmian e agirà sulla fascia sinistra mentre davanti spazio alla coppia Lukaku-Lautaro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Il tecnico dell’Antonionon dovrebbe riservare grandi sorprese di formazione per il derby di oggi contro il Milan.Christianpartiràanche questo pomeriggio nel derby contro il Milan. A riportarlo è Gazzetta dello Sport inserendo il danese nella probabile formazione dell’per questo pomeriggio. Non ci dovrebbero essere grandi sorprese. Ivan Perisic verrà preferito ad Ashley Young e atteo Darmian e agirà sulla fascia sinistra mentre davanti spazio alla coppia Lukaku-Lautaro. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Probabile formazione Milan-Inter: le possibili scelte per il derby - internewsit : Milan-Inter, Pioli come Conte? No Bennacer, 3 possibili dubbi di formazione - - sportface2016 : #MilanInter, le parole di #Capello alla vigilia del derby - PianetaMilan : Probabile formazione #MilanInter: le possibili scelte per il #derby -