**Governo: Gelmini a regioni, 'proroga stop spostamenti di un mese'** (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - proroga di 30 giorni del divieto di spostamento tra regioni. Questa l'intenzione del governo in vista del cdm di domani. Lo ha detto la ministra Maria Stella Gelmini nell'incontro con regioni, Anci e Upi a quanto riferiscono fonti presenti alla riunione.

