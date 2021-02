GFVip | tornano le Rosmello | pace tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

(Di domenica 21 febbraio 2021) Guerra e, Odio e Amore, Affetto e Tensione ormai possono definirsi solo in questo modo i rapporti tra le, ex o meno,: ecco cosa hanno combinato nella Casa di Cinecittà deltra la sera di sabato 20 e le prime ore di domenica 21 le due vippone. I dettagli. Tra il live, il 41, di venerdì 19 febbraio e le prime ore del mattino di domenica 21 febbraio gli appassionati del Grande Fratello Vip hanno assistito a tutto e al contrario di tutto sul versante delle. Ripercorriamo le tappe. Dopo mesi di vicinanza, sostegno, affetto, qualcuno maliziosamente sostiene Amore i rapporti trae ...

Ma quindi adesso le #exrosmello tornano #rosmello? Come funziona? Se lunedì esce #Zenga e tornano culo e camicia #Rosalinda e #Dayane...

Una serata diversa dal solito, che ha alleggerito gli umori dei concorrenti. Nella casa del GFVip è andato in onda il "TZLateShow", un divertente siparietto messo in piedi da Tommaso Zorzi. Guerra e Pace tra le Rosmello Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: ecco cosa hanno combinato nella Casa del GFVip le due vippone. Nel dettaglio, Salvo ha raccontato che ad oggi a distanza di qualche settimana dalla notizia della presunta querela che Alfonso Signorini avrebbe presentato contro di lui, non ha ricevuto ancora nessuna comunicazione.