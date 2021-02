Finiscono i Mondiali di sci a Cortina (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono stati il primo grande evento sportivo organizzato in Italia nella pandemia, li ricorderemo soprattutto per i successi di Lara Gut-Behrami e Vincent Kriechmayr Leggi su ilpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono stati il primo grande evento sportivo organizzato in Italia nella pandemia, li ricorderemo soprattutto per i successi di Lara Gut-Behrami e Vincent Kriechmayr

