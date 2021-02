Erika e Omar | 20 anni fa il duplice omicidio di Novi Ligure

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 febbraio 2021) Sono passate da poco le 20 del 21 febbraio 2001 quando una ragazzina di 16esce urlando da una villetta del quartiere Lodolino di, nell’alessandrino, corre a piedi nudi si rifugia dai vicini raccontando che due persone sono entrate in casa per una rapina uccidendo la mamma e il fratellino. Comincia così una vera e propria caccia all’uomo alla ricerca dei due rapinatori, albanesi si disse allora, dai qualiracconta di essere sfuggita per miracolo. A salvarsi anche il padre che era fuori casa. E, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro dentro e fuori casa alla ricerca di indizi, nel paese e non solo, si scatena la rabbia contro gli immigrati.viene sentita a lungo sull’accaduto ma il suo racconto non convince del tutto gli inquirenti che tornano nella casa accompagnati ...