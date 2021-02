Derby all’Inter, Milan sconfitto 3-0 e ora a -4 (Di domenica 21 febbraio 2021) MilanO (ITALPRESS) – Il match per la testa della classifica va all’Inter, che batte 3-0 il Milan e va in fuga. La gara si mette subito bene per i nerazzurri, che partono forte e passano in vantaggio dopo cinque minuti: dopo un’azione insistita sulla parte destra dell’area di rigore, Lukaku mette in mezzo un cross preciso per la testa di Lautaro Martinez che lasciato solo dalla difesa rossonera supera di testa Donnarumma. Il Milan accusa il colpo e l’Inter continua a gestire la palla continuando ad attaccare e tenendo nella loro metà campo i rossoneri. Arriva un’occasione con un colpo di tacco di Ibrahimovic dopo una serie rinvii mancati della difesa interista, ma è ancora l’Inter a spingere sprecando diverse ripartenze, soprattutto quando Lukaku liscia davanti a Donnarumma su cross di Perisic, molto ispirato sulla ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021)O (ITALPRESS) – Il match per la testa della classifica va, che batte 3-0 ile va in fuga. La gara si mette subito bene per i nerazzurri, che partono forte e passano in vantaggio dopo cinque minuti: dopo un’azione insistita sulla parte destra dell’area di rigore, Lukaku mette in mezzo un cross preciso per la testa di Lautaro Martinez che lasciato solo dalla difesa rossonera supera di testa Donnarumma. Ilaccusa il colpo e l’Inter continua a gestire la palla continuando ad attaccare e tenendo nella loro metà campo i rossoneri. Arriva un’occasione con un colpo di tacco di Ibrahimovic dopo una serie rinvii mancati della difesa interista, ma è ancora l’Inter a spingere sprecando diverse ripartenze, soprattutto quando Lukaku liscia davanti a Donnarumma su cross di Perisic, molto ispirato sulla ...

maxcrespino : RT @settecoppesette: Bruttissimo derby. Io me l’aspettavo e, come me, tanti di voi. La condizione fisica non é al top e, sinceramente, trov… - _enz29 : RT @valerio_santori: Ripenso al derby di andata, a quelle parole di Conte nel post-partita che erano sembrate la pietra tombale sul futuro… - valerio_santori : Ripenso al derby di andata, a quelle parole di Conte nel post-partita che erano sembrate la pietra tombale sul futu… - toniH2000 : RT @tutticonvocati: ???#Colonnese: 'Già all'andata il #Milan era stato miracolato contro l'#Inter e aveva vinto il #Derby non meritando' - LuigiBevilacq17 : RT @tutticonvocati: ???#Colonnese: 'Già all'andata il #Milan era stato miracolato contro l'#Inter e aveva vinto il #Derby non meritando' -

