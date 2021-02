Da Draghi a Marte Perché perseveranza è meglio di resilienza

Leggi su formiche

(Di domenica 21 febbraio 2021)propongo di usareal posto dile parole veicolano idee, le idee dirigono l’azione e la parola(nonostante sia di moda) è un termine che veicola una idea (e quindi una azione) sbagliata. Vediamo. Da più di un anno conviviamo con il trauma del Covid, convivenza che durerà ancora a lungo. E in psicologiaindica proprio la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Quindi lati fa resistere lì dove sei, ma non ti offre una prospettiva, una via d’uscita. Per questo abbiamo bisogno diperseverare significa “costanza e fermezza nel perseguire i proprî scopi o nel tener ...