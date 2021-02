Covid, c’è l’intesa tra le regioni: presto la proposta al Governo (Di domenica 21 febbraio 2021) Si è concluso ieri il vertice tra le regioni: nelle prossime ore la misura con le proposte al Governo Dopo quattro ore, ieri – sabato 20 febbraio – si è conclusa la Conferenza delle regioni iniziata nel pomeriggio alle 17 e presto sarà presentata al Governo la misura con le nuove proposte. Si tratta di “una piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm, nella convinzione che occorra un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale e per la ripresa economica. Anche per questo abbiamo chiesto al Governo un incontro urgente”, ha detto il presidente Stefano Bonaccini al termine del vertice. Leggi anche–> Vertice alle 17 tra i governatori: si chiede la zona arancione per il Paese “La priorità adesso – ha dichiarato Bonaccini – è la campagna vaccinale. Sta andando a rilento. E ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Si è concluso ieri il vertice tra le: nelle prossime ore la misura con le proposte alDopo quattro ore, ieri – sabato 20 febbraio – si è conclusa la Conferenza delleiniziata nel pomeriggio alle 17 esarà presentata alla misura con le nuove proposte. Si tratta di “una piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm, nella convinzione che occorra un deciso cambio di passo nella campagna vaccinale e per la ripresa economica. Anche per questo abbiamo chiesto alun incontro urgente”, ha detto il presidente Stefano Bonaccini al termine del vertice. Leggi anche–> Vertice alle 17 tra i governatori: si chiede la zona arancione per il Paese “La priorità adesso – ha dichiarato Bonaccini – è la campagna vaccinale. Sta andando a rilento. E ...

