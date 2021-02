Cossu | migliorano le sue condizioni | fuori dal reparto di rianimazione

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 febbraio 2021)ledi Andrea: il dirigente del Cagliariè uscito daldi, venendo trasferito in chirurgialedi Andrea, dirigente ed ex calciatore del Cagliari. Dopo essere stato coinvolto in un brutto incidente stradale nella giornata di ieri, è stato trasportato in codice rosse all’ospedale Brotzu di Cagliari. Di oggi la notizia del miglioramento dellediche ha lasciato ildiper essere trasferito aldi chirurgia. CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24 Leggi su Calcionews24.com