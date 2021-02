Chi è Filippo Scicchitano, Danilo in “Lolita Lobosco”: età, curiosità e com’è stato scoperto (Di domenica 21 febbraio 2021) In questo articolo vi parliamo di Filippo Scicchitano, attore che interpreta il personaggio di Danilo ne “Le indagini di Lolita Lobosco” Le indagini di Lolita Lobosco è una serie televisiva trasmessa su Rai Uno e con protagonista Luisa Ranieri. La serie è liberamente ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi. La protagonista della serie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 21 febbraio 2021) In questo articolo vi parliamo di, attore che interpreta il personaggio dine “Le indagini di” Le indagini diè una serie televisiva trasmessa su Rai Uno e con protagonista Luisa Ranieri. La serie è liberamente ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi. La protagonista della serie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Suziquattro2 : RT @patuc12: ‘A vita è tosta e nisciuno ti aiuta,o meglio ce sta chi t’aiuta ma una vota sola ,pe’ putè di : t’aggio aiutato Eduardo De F… - Filippo_KN75 : RT @PieroLadisa: Se doveste scegliere un pilota non iridato che avrebbe meritato di vincere il titolo, su chi ricadrebbe la vostra scelta?… - Filippo_KN75 : @FrancescaCphoto E a chi è contro di noi... - Filippo__Rossi : RT @VeroDeRomanis: A @Mezzorainpiu Sen. #Lezzi : “grazie a #Conte ITA ha ottenuto i 209 mld”. Allora. Per tutti quelli che ripetono quest… - NoLockdownNo : @LenziEleonora @FilippoBianchi @EugenioGiani Filippo Bianchi che blocca non mi stupisce. Chi non ha argomenti blocca -