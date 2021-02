BlizzCon 2021 | le 5 migliori novità annunciate | da Diablo a World of Warcraft

Leggi su gqitalia

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ilsi è concluso e, dopo una serie di leak usciti il giorno prima (as usual), ora abbiamo alcune conferme su quello che ci aspetta nel corso dell'anno. Gli appassionati diofe dihanno avuto pane per i loro denti e per noi nostalgici del Vanilla è arrivata una gustosa notizia. Per chi si fosse perso la diretta del, ecco una sintesi dellepiù importanti: Blizzard Arcade Collection The Lost Vikings, Blackthorne e Rock N Roll Racing, tre videogiochi predi Blizzard sono già disponibili da oggi per PC e per le console (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e Nintendo Switch). I giochi saranno disponibili sia sia nel formato Original Edition che in quello potenziato, la ...