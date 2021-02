ATP 250 Montpellier: è Jannik Sinner il favorito? (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo le due settimane di Australian Open che hanno visto oggi uscire vincitore per la nona volta Novak Djokovic, si ritorna a giocare anche i 250. Domani infatti prenderanno il via i tornei di Cordoba, Singapore e Montpellier. Tanti italiani in campo, con Sonego e Sinner protagonisti nel torneo francese che probabilmente rappresenta quello con più talento nel tabellone. È Jannik il favorito per la vittoria finale? Tante insidie per Sinner e Sonego a Montpellier I due azzurri si trovano nella stessa complicata parte del tabellone. Per Lorenzo Sonego la partita di domani non è impossibile ma nemmeno da prendere sottogamba. Avversario del piemontese – che a Melbourne ha collezionato un’uscita al primo turno a Murray River e una al secondo turno all’Australian Open – è Hugo Gaston. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo le due settimane di Australian Open che hanno visto oggi uscire vincitore per la nona volta Novak Djokovic, si ritorna a giocare anche i 250. Domani infatti prenderanno il via i tornei di Cordoba, Singapore e. Tanti italiani in campo, con Sonego eprotagonisti nel torneo francese che probabilmente rappresenta quello con più talento nel tabellone. Èilper la vittoria finale? Tante insidie pere Sonego aI due azzurri si trovano nella stessa complicata parte del tabellone. Per Lorenzo Sonego la partita di domani non è impossibile ma nemmeno da prendere sottogamba. Avversario del piemontese – che a Melbourne ha collezionato un’uscita al primo turno a Murray River e una al secondo turno all’Australian Open – è Hugo Gaston. ...

