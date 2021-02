«Zona arancione in tutta Italia»: ecco le ipotesi per il 25 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) «Zona arancione in tutta Italia»: la richiesta in vista della data chiave del 25 febbraio. Oggi il vertice dei governatori fornirà importanti indicazioni riguardanti le misure per contenere il diffondersi del virus. Questo in attesa di conoscere la strategia di Draghi. L’Istituto superiore di sanità lancia l’allarme: «Trend in crescita, restate a casa» La data da tenere d’occhio è il 25 febbraio, quando il governo dovrà decidere se prorogare il divieto di spostamento tra le Regioni con un nuovo provvedimento oppure consentire la libera circolazione in tutto il Paese. Il 25 febbraio sarà determinante per iniziare a comprendere la strategia del governo guidato da Mario Draghi per fermare i contagi da Covid 19. Il messaggio proveniente dalle Regioni è chiaro: . ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) «in»: la richiesta in vista della data chiave del 25. Oggi il vertice dei governatori fornirà importanti indicazioni riguardanti le misure per contenere il diffondersi del virus. Questo in attesa di conoscere la strategia di Draghi. L’Istituto superiore di sanità lancia l’allarme: «Trend in crescita, restate a casa» La data da tenere d’occhio è il 25, quando il governo dovrà decidere se prorogare il divieto di spostamento tra le Regioni con un nuovo provvedimento oppure consentire la libera circolazione in tutto il Paese. Il 25sarà determinante per iniziare a comprendere la strategia del governo guidato da Mario Draghi per fermare i contagi da Covid 19. Il messaggio proveniente dalle Regioni è chiaro: . ...

