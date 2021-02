Verona, infortunio per Tameze: le sue condizioni verso la Juventus (Di sabato 20 febbraio 2021) infortunio per Adrien Tameze nei minuti finali di Genoa-Verona. Da valutare le sue condizioni in previsione della gara con la Juventus infortunio per Adrien Tameze nei minuti finali di Genoa-Verona. Il centrocampista gialloblu ha lasciato il campo a causa di un problema di natura muscolare. Al suo posto il tecnico Ivan Juric ha inserito Stefano Sturaro ma il cambio effettuato dall’allenatore gialloblu non è stato sufficiente per evitare il pareggio finale realizzato da Milan Badelj. Da valutare le sue condizioni in previsione della gara con la Juventus di sabato prossimo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021)per Adriennei minuti finali di Genoa-. Da valutare le suein previsione della gara con laper Adriennei minuti finali di Genoa-. Il centrocampista gialloblu ha lasciato il campo a causa di un problema di natura muscolare. Al suo posto il tecnico Ivan Juric ha inserito Stefano Sturaro ma il cambio effettuato dall’allenatore gialloblu non è stato sufficiente per evitare il pareggio finale realizzato da Milan Badelj. Da valutare le suein previsione della gara con ladi sabato prossimo. Leggi su Calcionews24.com

