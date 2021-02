Vaccini, Rossi (AsDIM): “Ora De Luca acceleri per i diabetici” (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Non posso che esprimere sollievo e gratitudine per l’inserimento del diabete tra le patologie con maggior rischio di sviluppare forme gravi di infezione da Sars Covid 19 nel Piano nazionale Vaccini, ma ora è necessario che la Regione Campania dia pratica attuazione a tutela delle persone fragili“. Così Annio Rossi, presidente dell’Associazione diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, con sede a Benevento alla contrada San Chirico – plesso DG Garden,in merito alla introduzione della malattia del diabete nella seconda fase vaccinale. “Tale decisione – dice Rossi – rappresenta per i malati diabetici un positivo segnale di attenzione e per questo desidero ringraziare il Comitato tecnico scientifico e il Ministero della Salute ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Non posso che esprimere sollievo e gratitudine per l’inserimento del diabete tra le patologie con maggior rischio di sviluppare forme gravi di infezione da Sars Covid 19 nel Piano nazionale, ma ora è necessario che la Regione Campania dia pratica attuazione a tutela delle persone fragili“. Così Annio, presidente dell’AssociazioneItalia Meridionale () “Al di quà del Faro”, con sede a Benevento alla contrada San Chirico – plesso DG Garden,in merito alla introduzione della malattia del diabete nella seconda fase vaccinale. “Tale decisione – dice– rappresenta per i malatiun positivo segnale di attenzione e per questo desidero ringraziare il Comitato tecnico scientifico e il Ministero della Salute ...

