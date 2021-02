Un anno di Covid, come tutto è iniziato (Di sabato 20 febbraio 2021) Ripercorriamo le tappe che hanno portato l'Italia nel suo primo lockdown a livello nazionale. Dal primo caso di Covid a Codogno, alla chiusura come Wuhan Un anno di Covid: dal primo caso di Codogno al lockdown in stile Wuhan su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 febbraio 2021) Ripercorriamo le tappe che hportato l'Italia nel suo primo lockdown a livello nazionale. Dal primo caso dia Codogno, alla chiusuraWuhan Undi: dal primo caso di Codogno al lockdown in stile Wuhan su Notizie.it.

fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - fattoquotidiano : Il 20 febbraio sarà la Giornata nazionale del personale sanitario. “Quest’anno in memoria dei professionisti morti… - fattoquotidiano : Un anno di Covid in 30 foto simbolo: da Codogno alle bare di Bergamo sui camion dell’Esercito fino al Papa a piedi… - scimmiaintesta : RT @AndreaCunctator: Ma voi non vi sentite #vuoti dopo quasi un anno di chiusure, vita sociale azzerata e così via? #Covid_19 - FulvioMarini3 : RT @TvLoftOfficial: “Le scuole aperte tutto l’anno favoriscono fattori di diffusione del Covid”. Così Andrea Crisanti, direttore del Dipar… -