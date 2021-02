(Di sabato 20 febbraio 2021) Dalle basi fino alle modifiche, da ciò che serve per rafforzare il sistema a ciò che potrà essere mutato per migliorarlo. Alfredo, neoeletto presidente dell'Associazione italiana arbitri, ...

sportli26181512 : Trentalange e la Var a chiamata: 'Va sperimentata, noi pronti a farlo': Trentalange e la Var a chiamata: 'Va sperim… - Gazzetta_it : #Trentalange: '#Var a chiamata? Pronti a sperimentare ma decide #Ifab' - romanewseu : #Aia, #Trentalange: “Var a chiamata? Siamo disposti ad essere un laboratorio” #ASRoma #RomanewsEU… - PagineRomaniste : #Trentalange: '#Var a chiamata? Siamo disponibili a essere un laboratorio permanente' #ASRoma #CorrieredellaSera - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Balata si congratula con Trentalange e avvisa: 'Ritardo del VAR in B problema da risolvere' -

Ultime Notizie dalla rete : Trentalange Var

E tra i temi attuali c'è la questione dellaa chiamata. "Non si conosce ciò che non si sperimenta, però non decide l'Aia ma l'Ifab - spiega- . Siamo disponibili a essere un ...Innovare, condividere, progettare, comunicare e trasparire. Cinque verbi che per Alfredonon sono semplici slogan, ma parole che contengono la volontà di cambiare l'Aia, della ...con la...AIA TRENTALANGE – Alfredo Trentalange è stato eletto il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Sul suo curriculum, 197 partite in A e 70 da internazionale. L’ex fischietto ha rilasciato ...«Ne abbiamo persi seimila in sei anni. I ragazzini devono poter giocare e anche arbitrare, perché essere costretti a scegliere a 14-15 anni? Bagni e Mancini i giocatori più difficili» ...