Tommaso Zorzi e la commovente video-lettera del padre in diretta (Di sabato 20 febbraio 2021) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 ha ricevuto una lettera dal padre che lo ha lasciato letteralmente di sasso. Per l’influencer è stata una serata piena di sorprese: l’amica Stefania Orlando, infatti, si è salvata al televoto contro Giulia Salemi per la felicità del 25enne che ha potuto riaverla con sé, almeno fino a lunedì. Una gradita sorpresa per Tommaso Tommaso Zorzi al GF Vip 5, già durante la puntata dello scorso 15 febbraio aveva parlato di suo padre e di un rapporto che da alcuni anni non è più lo stesso di prima. Dopo il divorzio dei genitori, il 25enne si era staccato dal padre e lo incontrava solo poche volte durante l’anno. In quell’occasione Zorzi aveva manifestato la volontà di ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 20 febbraio 2021)al Grande Fratello Vip 5 ha ricevuto unadalche lo ha lasciatolmente di sasso. Per l’influencer è stata una serata piena di sorprese: l’amica Stefania Orlando, infatti, si è salvata al televoto contro Giulia Salemi per la felicità del 25enne che ha potuto riaverla con sé, almeno fino a lunedì. Una gradita sorpresa peral GF Vip 5, già durante la puntata dello scorso 15 febbraio aveva parlato di suoe di un rapporto che da alcuni anni non è più lo stesso di prima. Dopo il divorzio dei genitori, il 25enne si era staccato dale lo incontrava solo poche volte durante l’anno. In quell’occasioneaveva manifestato la volontà di ...

