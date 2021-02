Serie A, Lazio-Sampdoria 1-0: decide Luis Alberto, i biancocelesti ritrovano la vittoria all’Olimpico. La classifica (Di sabato 20 febbraio 2021) La Lazio rialza la testa e supera la Sampdoria con il risultato di 1-0.Archiviata la sconfitta contro l'Inter, la Lazio torna alla vittoria e lo fa battendo la Sampdoria all'Olimpico con il risultato di 1 a 0. A decidere una rete di Luis Alberto al 24°, che permette ai biancocelesti di riprendere la propria scalata dopo lo stop contro i nerazzurri della scorsa settimana. La Sampdoria prova a riprendere la gara, ma senza successo. I blucerchiati rimangono quindi a metà classifica. I biancocelesti, in attesa delle altre partite, agganciano la Roma al terzo posto a quota 43 punti. Ora per la Lazio l'ottavo di finale col Bayern in ChampionsMC sportid="1" ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Larialza la testa e supera lacon il risultato di 1-0.Archiviata la sconfitta contro l'Inter, latorna allae lo fa battendo laall'Olimpico con il risultato di 1 a 0. Are una rete dial 24°, che permette aidi riprendere la propria scalata dopo lo stop contro i nerazzurri della scorsa settimana. Laprova a riprendere la gara, ma senza successo. I blucerchiati rimangono quindi a metà. I, in attesa delle altre partite, agganciano la Roma al terzo posto a quota 43 punti. Ora per lal'ottavo di finale col Bayern in ChampionsMC sportid="1" ...

SkySport : LAZIO-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #LuisAlberto (24’) ? SERIE A – 23^ giornata ?? - ochocinco : Roma & Lazio atop Serie A, Napoli still better... - OfficialSSLazio : #LazioWomen ?????? Il derby è nostro! Prima vittoria per Carolina Morace ?????? Il tabellino ?? - sportnotizie24 : Sofferenza #Lazio, è 1-0 alla #Samp: firmato #Luis Alberto (e dal #VAR) #SerieA #LazioSamp - PaoloBMb70 : RT @SkySport: LAZIO-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #LuisAlberto (24’) ? SERIE A – 23^ giornata ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lazio Serie B, preoccupazione per Dziczek: malore durante Ascoli - Salernitana Paura durante il match di Serie B tra Ascoli e Salernitana . Durante la partita, il calciatore polacco Patryc Dziczek si è ... Il centrocampista classe 1998, in prestito dalla Lazio - che attualmente ...

Lazio - Samp 1 - 0: a Inzaghi basta Luis Alberto, ora il Bayern ROMA - Massimo risultato, minimo sforzo: Inzaghi fa ripartire la sua Lazio dopo il ko con l'Inter come fanno le big del calcio, capitalizzando al massimo il gol in avvio di gara di Luis Alberto poi difeso con lucidità e con un pensiero alla Champions e al Bayern , ...

Serie A: Lazio-Sampdoria in campo 1-0 ANSA Nuova Europa Serie A, alla Lazio basta Luis Alberto: Sampdoria sconfitta 1-0 I biancocelesti battono la Sampdoria per 1-0: all’Olimpico decide il gol di Luis Alberto, che al 24', subito dopo aver impegnato Audero da distanza ravvicinata, batte il portiere avversario con una co ...

Lazio batte Samp. La Serie A e la Uefa le rendono omaggio: "Decide Luis Alberto" - FOTO Al triplice fischio dell'arbitro Massa è arrivato sia il post della Serie A che quello della Uefa relativo alla vittoria della Lazio sulla Sampdoria.

Paura durante il match diB tra Ascoli e Salernitana . Durante la partita, il calciatore polacco Patryc Dziczek si è ... Il centrocampista classe 1998, in prestito dalla- che attualmente ...ROMA - Massimo risultato, minimo sforzo: Inzaghi fa ripartire la suadopo il ko con l'Inter come fanno le big del calcio, capitalizzando al massimo il gol in avvio di gara di Luis Alberto poi difeso con lucidità e con un pensiero alla Champions e al Bayern , ...I biancocelesti battono la Sampdoria per 1-0: all’Olimpico decide il gol di Luis Alberto, che al 24', subito dopo aver impegnato Audero da distanza ravvicinata, batte il portiere avversario con una co ...Al triplice fischio dell'arbitro Massa è arrivato sia il post della Serie A che quello della Uefa relativo alla vittoria della Lazio sulla Sampdoria.