Sci alpino | startlist slalom uomini Mondiali Programma | orari | tv | pettorali di partenza

I Mondiali di sci alpino in corso in Italia, a Cortina, vedranno disputarsi domani lo slalom speciale maschile, ultima gara del Programma. partenza della prima manche alle ore 10.00, inversione dei migliori 30 alle ore 13.30. Per l'Italia saranno in gara quattro atleti, ovvero Alex Vinatzer, Manfred Moelgg, Stefano Gross e Giuliano Razzoli. Tutte le gare dei Mondiali di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai2 e RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in Programma. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

