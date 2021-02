PSG-Monaco, Kovac: “Fermare Mbappé sarà una mission impossible” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Il Psg è una squadra di livello mondiale. Segna molti gol e Kylian Mbappe è attualmente in ottima forma. Noi dobbiamo cercare di fermarlo ma credo sia impossibile farlo. Perché è un giocatore incredibile, soprattutto nell’uno contro uno. Penso sia una mission impossible“. Niko Kovac, tecnico dell’AS Monaco, alza la guardia in vista della sfida contro il PSG di Kylian Mbappé in programma domenica. “Abbiamo il secondo miglior attacco. Certo, ma abbiamo anche la peggior difesa tra i primi quattro in questo momento – ha sottolineato il tecnico -. In ogni caso possiamo lottare e dire la nostra e portare a casa qualcosa dal Parco dei Principi. Abbiamo visto come hanno giocato bene contro il Barcellona ma non vogliamo partire sconfitti. Ripeto, proveremo a dire la nostra“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) “Il Psg è una squadra di livello mondiale. Segna molti gol e Kylian Mbappe è attualmente in ottima forma. Noi dobbiamo cercare di fermarlo ma credo sia impossibile farlo. Perché è un giocatore incredibile, soprattutto nell’uno contro uno. Penso sia una“. Niko, tecnico dell’AS, alza la guardia in vista della sfida contro il PSG di Kylianin programma domenica. “Abbiamo il secondo miglior attacco. Certo, ma abbiamo anche la peggior difesa tra i primi quattro in questo momento – ha sottolineato il tecnico -. In ogni caso possiamo lottare e dire la nostra e portare a casa qualcosa dal Parco dei Principi. Abbiamo visto come hanno giocato bene contro il Barcellona ma non vogliamo partire sconfitti. Ripeto, proveremo a dire la nostra“. SportFace.

