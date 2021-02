Premier League, Fulham-Sheffield Utd 1-0: una rete di Lookman regala ai padroni di casa il successo. La classifica aggiornata (Di sabato 20 febbraio 2021) A Craven Cottage il Fulham trionfa per 1-0 sullo Sheffield Utd.Premier League, Southampton-Chelsea 1-1: Mount risponde a Minamino. La classifica aggiornataLa sfida era importantissima in chiave salvezza con i padroni di casa terzultimi e gli ospiti ultimi. Il Fulham gioca una partita solida con tanta voglia di fare bene e riesce a centrare la vittoria contro uno Sheffield sempre più in difficoltà. I padroni di casa si avvicinano ulteriormente al Newcastle quartultimo a soli 3 punti di distanza. La rete decisiva è stata siglata al 61esimo minuto da Ademola Lookman.Premier League, Wolves-Leeds 1-0: un autogol di Meslier ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) A Craven Cottage iltrionfa per 1-0 sulloUtd., Southampton-Chelsea 1-1: Mount risponde a Minamino. LaLa sfida era importantissima in chiave salvezza con iditerzultimi e gli ospiti ultimi. Ilgioca una partita solida con tanta voglia di fare bene e riesce a centrare la vittoria contro unosempre più in difficoltà. Idisi avvicinano ulteriormente al Newcastle quartultimo a soli 3 punti di distanza. Ladecisiva è stata siglata al 61esimo minuto da Ademola, Wolves-Leeds 1-0: un autogol di Meslier ...

