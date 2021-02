Osaka batte Brady in finale e vince l'Australian Open (Di sabato 20 febbraio 2021) Naomi Osaka vince l'Australian Open femminile. La 23enne giapponese, numero 3 del mondo e del seeding, si è imposta nella finale della Rod Laver Arena per 6 - 4 6 - 3 sulla statunitense Jennifer Brady,... Leggi su gazzettadiparma (Di sabato 20 febbraio 2021) Naomil'femminile. La 23enne giapponese, numero 3 del mondo e del seeding, si è imposta nelladella Rod Laver Arena per 6 - 4 6 - 3 sulla statunitense Jennifer,...

Ultime Notizie dalla rete : Osaka batte Osaka batte Brady in finale e vince l'Australian Open Per la Osaka si tratta del secondo successo sul cemento di Melbourne dopo quello ottenuto due anni fa e del quarto Slam in carriera considerando anche le due vittorie agli Us Open nel 2018 e nel 2020.

Naomi Osaka vince l'Australian Open nel nome di Kobe Bryant: batte Brady e fa poker di Slam Senza le sette mascherine sfoggiate all'Open Usa ma con la stessa chiarezza di idee e di intenti, Naomi Osaka si annette l'Australian Open stravincendo la sfida con l'americana Jennifer Brady , un ...

